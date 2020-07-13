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Пиоли: одно очко в матче с «Наполи» – заслуженный результат

Пиоли: одно очко в матче с «Наполи» – заслуженный результат
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью 2:2 в выездном матче 32-го тура Серии А.

«Было сложно, действительно сложно. У нас была трудная сери игр с лучшими командами Серии А, как «Ювентус» или «Лацио», но мы доказали, что соответствуем задаче.

Когда ты добиваешься хороших результатов в матчах с такими соперниками, это вселяет уверенность в игроков. Мы открыли счёт в матче, забив отличный гол, затем сумели сравнять счёт, так что одно очко – заслуженный результат.

Ибрагимович был зол не из-за замены, а из-за того, что мы проигрывали. К тому моменту мы только пропустили, а он всегда ожидает лучшей игры от себя и от партнёров по команде», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» избежал поражения в матче с «Наполи», забив пенальти на 73-й минуте
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