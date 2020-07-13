Юрген Клопп заинтересован в работе со сборной Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет в будущем попробовать свои силы в работе с национальной командой.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», специалист заинтересован в работе со сборной Германии. В свою очередь Немецкий футбольный союз также хочет пригласить Клоппа на пост наставника команды. При этом речь идёт о будущем, а в настоящее время Юрген не намерен покидать «Ливерпуль».
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он по разу выиграл с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До этого с 2008 года немецкий специалист тренировал дортмундскую «Боруссию», с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Кубок Германии, а также дважды – Суперкубок Германии.
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