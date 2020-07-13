Юрист — о деле «Манчестер Сити»: УЕФА не надо «прыгать» на шейхов, если нет доказательств

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить двухлетнее отстранение «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Очень трудно спекулировать на юридических комментариях по этому вопросу. У нас нет вообще никакой информации: ни изначального решения УЕФА, ни решения CAS. Мы можем судить только по пресс-релизам. Там говорится, что по многим инкриминируемым «Сити» нарушениям срок давности (пять лет) пропущен. Это меня удивляет. То есть CAS говорит, что большинство нарушений были совершены за пределами срока исковой давности. И УЕФА это повторяет в своём заявлении. Это очень странно, так как в УЕФА должны знать сроки давности по своим документам. Если они построили такое дело на обвинениях, по которым уже истёк срок давности, то это очень недальновидно.

Второе: в пресс релизе CAS сказано, что те нарушения, которые легли в основу наказания, это отказ от сотрудничества с УЕФА — не заслуживают дисквалификации. То есть часть нарушений по итогу была не доказана, часть не попадает под сроки давности, а часть настолько незначительна, что не заслуживает дисквалификации. CAS сказал, что раз основные нарушения не доказаны, то мы не можем наложить такую серьёзную санкции, как дисквалификация. Понятно, что штраф они снизили, потому что изначально была чрезмерная сумма. Главная мысль по тому, что есть в пресс-релизах: решение серьёзно бьёт по имиджу УЕФА. Если они построили огромный и скандальный кейс на нарушениях, которые не доказаны и не ложатся в сроки давности, то это очень странно. Сами виноваты. Но нужно отметить работу юристов клуба. Без их прекрасной работы такого бы не было.

УЕФА обычно так не делает. Они пошли в суд без хорошего кейса. Это удар по репутации УЕФА. Посмотрите на их пресс-релиз. Они там говорят, что срок исковой давности пропущен, а больше комментариев от нас будет. Болельщики теперь говорят, что богатым всё можно, что наказывают только маленькие клубы. А УЕФА можно сказать одно: вы либо не «прыгайте» на шейхов, если нет доказательств, либо начинайте, если есть хороший кейс. Но, может быть, мы что-то не знаем. Мы можем судить только по пресс-релизу.

Похожие кейсы «Рубина» и «Динамо»? Не могу сказать, что юристы «Рубина» не старались. Дьявол кроется в деталях. Объединять эти дела нельзя, хоть они и были за нарушения фэйр-плей, но за разные нарушения. Когда ты приходишь в суд, ты должен отвечать перед конкретными нарушениями. У «Рубина» были обвинения по связанным лицам. Компании, связанные с клубом, платили необоснованные спонсорские платежи, по мнению УЕФА. Видимо, у «Сити» такого не было. К тому же у «Рубина» было повторное нарушение. У них были санкции, потом мировое соглашение, потом ещё одно нарушение. Там отбиться было сложно. Это разные дела», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.