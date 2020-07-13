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«Было лёгкое волнение». Защитник «Зенита» Данила Прохин — о дебюте в РПЛ

«Было лёгкое волнение». Защитник «Зенита» Данила Прохин — о дебюте в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Данила Прохин прокомментировал дебют в Российской Премьер-Лиге. 19-летний футболист сыграл в выездном матче 28-го тура с «Ахматом» (1:1).

«Это мой дебют в РПЛ и в стартовом составе, потому что с «Томью» в кубковом матче выходил на замену. Само собой, было лёгкое волнение сначала, надо было влиться в игру, немного успокоиться. На первых минутах сделал пару точных передач своим и почувствовал уверенность. Думаю, всё прошло хорошо.

В матче с «Томью» уже всё было сделано, я должен был просто выйти и показать себя, провести на поле 18 минут. А тут чемпионат России, каждый хочет забрать три очка, тем более «Ахмат», его турнирное положение обязывает. Хозяева выходили только за победой, но и мы не должны никому уступать и всегда рассчитываем на успех.

Я рад, что весь год находился в этом коллективе и видел, как все хотели стать чемпионами и все вместе шли к этому. Счастлив, что мы добились своего. Конечно, мне бы хотелось внести больший вклад в общее дело своими минутами на поле», — приводит слова Прохина пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте клуба.

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