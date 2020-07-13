Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего игрока июня

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни признан лучшим игроком команды по итогам июня, сообщается на официальном сайте «канониров».

Тирни занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 40 процентов голосов. В борьбе за награду шотландец опередил полузащитников Букайо Сака и Гранита Джаку. В июне Тирни провёл 3 матча в АПЛ и получил одну жёлтую карточку.

Тирни перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из шотландского «Селтика». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 23-летний шотландец принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги (10 — в основном составе), не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.