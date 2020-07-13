«Севилья» обеспечила себе место на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021
«Севилья» гарантировала себе место на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Это произошло благодаря проигрышу «Вильярреала» в матче 36-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:2). За два тура до завершения чемпионата «Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры и опережает «Вильярреал» на 9 очков. При этом «Севилья» может побороться за третье место с мадридским «Атлетико»: клубы набрали равное количество очков, однако «матрасники» опережают конкурентов по дополнительным показателям.
В матче 36-го тура чемпионата Испании, который состоялся вчера, 12 июля, «Севилья» со счётом 2:0 обыграла «Мальорку». 16 июля «Севилье» предстоит встреча с «Реалом Сосьедад», 19 июля — с «Валенсией».
«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
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