Tuttosport: Криштиану Роналду останется в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе, утверждает Tuttosport.
По информации источника, 35-летний португалец не сомневается в своём будущем в туринском клубе и в настоящее время думает не о смене обстановки, а о рекордах и потенциальных исторических достижениях. В частности, Криштиану намерен получить «Золотую бутсу» по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. Появлялась информация о возможном переходе форварда в «Челси», однако впоследствии она была опровергнута.
Криштиану перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
- 13 июля 2020
-
16:55
-
16:36
-
16:01
-
15:57
-
15:45
-
15:44
-
15:19
-
15:14
-
15:08
-
14:54
-
14:53
-
14:20
-
14:12
-
14:08
-
14:01
-
13:27
-
13:22
-
13:21
-
13:09
-
12:57
-
12:48
-
12:39
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:58
-
11:47
-
11:38
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:40
-
10:37
-
10:22
-
09:58