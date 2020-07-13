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Tuttosport: Криштиану Роналду останется в «Ювентусе»

Tuttosport: Криштиану Роналду останется в «Ювентусе»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе, утверждает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний португалец не сомневается в своём будущем в туринском клубе и в настоящее время думает не о смене обстановки, а о рекордах и потенциальных исторических достижениях. В частности, Криштиану намерен получить «Золотую бутсу» по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. Появлялась информация о возможном переходе форварда в «Челси», однако впоследствии она была опровергнута.

Криштиану перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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