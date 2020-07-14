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Куртуа: люди думают, что мы побеждаем, потому что мы «Реал». Но это не так

Куртуа: люди думают, что мы побеждаем, потому что мы «Реал». Но это не так
Футбол / Испания 0

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу своей команды над «Гранадой» со счётом 2:1 в гостевом матче 36-го тура Примеры.

«Заслуга команды – победа в 9 матчах подряд – огромна, потому что это трудно. Мы встречались с командами, каждая из которых показывает хороший футбол. Мы знали, что придётся нелегко, я сделал хороший сейв, да и Серхио Рамос спас меня на линии.

Мы показали не лучший свой футбол, но для побед нужно страдать. Люди думают, что мы побеждаем, потому что мы «Реал». Но это не так. Чтобы выиграть титул нужно приложить много усилий», — приводит слова Куртуа AS.

«Реал» одержал девятую победу подряд в Примере. Команда Зидана, набрав 83 очка, занимает 1-е место в чемпионате Испании.

«Реал» обыграл «Гранаду», одержав 9-ю победу подряд
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