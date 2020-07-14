Сёмин призвал Кикнадзе уйти в отставку после инцидента с фанатом «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. 73-летний специалист считает, что из-за инцидента с болельщиком «железнодорожников» управленец должен покинуть клуб и уйти из футбола.

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причём сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров.

Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но, прежде чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по вашим словам, предлагались мне за согласие быть почётным главным тренером «Локомотива», семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова», — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».