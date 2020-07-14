«Арарат-Армения» второй раз подряд стал чемпионом страны

«Арарат-Армения» стал чемпионом страны второй раз подряд. В последнем туре первенства команда встретилась с «Ноем» и одержала победу со счётом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Фурджел Нарсинг и Юсуф Отубанджо. Обе команды боролись за чемпионство: для завоевания чемпионского титула «Арарату-Армения» было достаточно сыграть вничью, «Ною» была необходима исключительно победа.

11 июля команды встретились в финальном матче Кубка Армении. «Ной», проигрывая после первого тайма со счётом 1:4, сумел переломить ход встречи. После основного времени счёт был 4:4, после дополнительного — 5:5. В итоге «Ной» обыграл соперника в серии послематчевых пенальти.

В сезоне-2018/2019 «Арарат-Армения» выиграл чемпионат страны, опередив на одно очко «Пюник».