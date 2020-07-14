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Жена Карпина прокомментировала конфликт тренера с Прядкиным

Жена Карпина прокомментировала конфликт тренера с Прядкиным
Футбол / РПЛ 0

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по поводу конфликта между её мужем и президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.

«Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать ему патроны», — написала Карпина в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Напомним, после встречи 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) Карпин сказал: «Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире». Сегодня специалист показал обращение Прядкина к председателю комитета по этике РФС с просьбой рассмотреть его комментарий и сопроводил его такой подписью: «Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги».

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