«Милан» выкупит трансфер Симона Кьера
Руководство «Милана» приняло решение о выкупе трансфера датского защитника «Севильи» Симона Кьера, утверждает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, сумма трансфера составит € 3,5 млн. В ближайшее время сделка будет оформлена.
Кьер перешёл в «Севилью» летом 2017 года из «Фенербахче». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний датчанин выступает за «Милан» на правах аренды. Защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Италии (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, однако получил три жёлтые карточки.
«Милан», в 32 турах набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
«Милану» был предложен аргентинский форвард, которым интересовался «Краснодар»
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