Адольфо Гайч сообщил, что хочет играть за ЦСКА
Нападающий Сан-Лоренсо Адольфо Гайч сообщил, что хочет перейти в ЦСКА.
«Я благоприятно смотрю на возможность играть в России. Этот возможный трансфер в ЦСКА может стать трамплином, чтобы потом перейти в другую, более важную лигу», — приводит слова Гайча журналист Сезар Мерло в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча ЦСКА за € 8,5 млн. За эту сумму московскому клубу должны были достаться 80% прав на форварда. Также появлялась информация, что Адольфо интересуются «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока 1 встреча в Кубке либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.
«Сан-Лоренсо» продолжает переговоры с ЦСКА по Гайчу. У клуба нет других предложений
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