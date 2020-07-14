«Сан-Лоренсо» продолжает переговоры с ЦСКА по Гайчу. У клуба нет других предложений

Секретарь «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА по трансферу нападающего Адольфо Гайча.

«Переговоры по Гайчу продолжаются. Адольфо и его семья являются фанатами «Сан-Лоренсо». Они любят клуб и хотят, чтобы решение было наилучшим для «Сан-Лоренсо». Мы хотим договориться либо о продаже Гайча, либо о продлении с ним контракта", — приводит слова Мастросимоне Clarin.

Сообщается, что у «Сан-Лоренсо» нет предложений по Гайчу от других клубов, поэтому переговоры ведутся только с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча ЦСКА за € 8,5 млн. За эту сумму московскому клубу должны были достаться 80% прав на форварда. Также появлялась информация, что Адольфо интересуются «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока 1 встреча в Кубке либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.