«Сан-Лоренсо» продолжает переговоры с ЦСКА по Гайчу. У клуба нет других предложений

Секретарь «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА по трансферу нападающего Адольфо Гайча.
«Переговоры по Гайчу продолжаются. Адольфо и его семья являются фанатами «Сан-Лоренсо». Они любят клуб и хотят, чтобы решение было наилучшим для «Сан-Лоренсо». Мы хотим договориться либо о продаже Гайча, либо о продлении с ним контракта", — приводит слова Мастросимоне Clarin.
Сообщается, что у «Сан-Лоренсо» нет предложений по Гайчу от других клубов, поэтому переговоры ведутся только с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча ЦСКА за € 8,5 млн. За эту сумму московскому клубу должны были достаться 80% прав на форварда. Также появлялась информация, что Адольфо интересуются «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока 1 встреча в Кубке либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.
- 14 июля 2020
-
20:16
-
20:05
-
19:59
-
19:47
-
19:22
-
19:11
-
19:07
-
18:44
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:08
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
17:23
-
17:14
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:44
-
16:22
-
16:20
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:30
-
15:28
-
14:58
-
14:50
-
14:22
-
14:16
-
13:59