Хосеп Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию клуба в Лиге чемпионов.

«Я невероятно счастлив за решение, которое показывает, что, что люди говорили о клубе, было неправдой. За 10 лет мы сделали шаг вперед. Мы вложили много денег, как и многие клубы. Мы прошли этот правильный путь. Мы не были дисквалифицированы, потому что мы следовали правилам финансового фэйр-плей. Если бы мы этого не сделали, то были бы наказаны. Многие клубы вкладывают деньги. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в предыдущие периоды, когда они выигрывали АПЛ, инвестировали больше, чем другие. «Челси» тоже, когда выигрывал лигу, вкладывал больше денег, чем другие клубы. Мы построили клуб, который может конкурировать в АПЛ и Лиге чемпионов. Для этого мне нужно, чтобы клуб был финансово сильным, как и многие другие клубы, чтобы сделать это. Конечно, мы совершаем ошибки. Но мы можем тратить столько денег, сколько захочет наш председатель или владельцы, но всегда, всегда в рамках правил финансового фэйр-плей», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала на выезде одолел мадридский «Реал» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт в августе.