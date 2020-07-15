«Крылья Советов» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 15 июля, состоится матч «Крылья Советов» — «Краснодар». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Самара Арена» в Самаре, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар».



«Крылья Советов», набрав 27 очков в 28 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (48) располагается на третьей строчке, имея матч в запасе.

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