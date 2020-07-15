Хусаинов: Егоров ушёл до Нового года, потому что вопрос с чемпионством «Зенита» был ясен
Бывший арбитр Сергей Хусаинов сравнил главу департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи с его предшественником Александром Егоровым.
«Таким же, как Кашшаи, был и Егоров. Помните, что он говорил, когда на него клубы давили? «У меня только один начальник – президент РФС». И ушёл, не как планировалось – в перерыве чемпионата. А ещё до Нового года – потому что вопрос с чемпионством «Зенита» был уже ясен. Спасибо, до свидания», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС в мае 2018 года. В декабре 2019 года он покинул должность.
Полное интервью с Сергеем Хусаиновым читайте на «Чемпионате».
Хусаинов: Кашшаи — свадебный генерал! Ничего не решает и не владеет ситуацией
- 15 июля 2020
-
16:03
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:34
-
15:28
-
15:16
-
15:10
-
14:56
-
14:51
-
14:50
-
14:46
-
14:16
-
14:05
-
13:57
-
13:55
-
13:53
-
13:20
-
13:14
-
13:08
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:37
-
12:27
-
12:18
-
12:02
-
11:55
-
11:45
-
11:19
-
11:18
-
11:01
-
10:48
-
10:36
-
10:33
Партнерский контент