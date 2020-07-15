Хусаинов: Егоров ушёл до Нового года, потому что вопрос с чемпионством «Зенита» был ясен

Бывший арбитр Сергей Хусаинов сравнил главу департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи с его предшественником Александром Егоровым.



«Таким же, как Кашшаи, был и Егоров. Помните, что он говорил, когда на него клубы давили? «У меня только один начальник – президент РФС». И ушёл, не как планировалось – в перерыве чемпионата. А ещё до Нового года – потому что вопрос с чемпионством «Зенита» был уже ясен. Спасибо, до свидания», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.



Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС в мае 2018 года. В декабре 2019 года он покинул должность.



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