«Сассуоло» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 14 июля, состоится матч 33-го тура Серии А «Сассуоло» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» в Сассуоло. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Ювентус».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Паоло Валери, ассистировать ему будут судьи на линиях Сержио Рангетти и Стефано Либерти. Резервный судья — Юан Лука Сакки.
Встреча команд в первом круге состоялась 1 января 2020 года и завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Ювентус» лидирует в Серии А, набрав 76 очков в 32 матчах. «Аталанта» занимает второе место с 70 очками, но бергамцы провели на матч больше. «Сассуоло» располагается на восьмом месте с 46 очками.
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