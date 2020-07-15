«Сассуоло» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 14 июля, состоится матч 33-го тура Серии А «Сассуоло» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» в Сассуоло. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Ювентус».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Паоло Валери, ассистировать ему будут судьи на линиях Сержио Рангетти и Стефано Либерти. Резервный судья — Юан Лука Сакки.

Встреча команд в первом круге состоялась 1 января 2020 года и завершилась ничьей со счётом 2:2.

«Ювентус» лидирует в Серии А, набрав 76 очков в 32 матчах. «Аталанта» занимает второе место с 70 очками, но бергамцы провели на матч больше. «Сассуоло» располагается на восьмом месте с 46 очками.