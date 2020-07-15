Газизов: Цорн оставил в «Спартаке» свою душу и сердце

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход Томаса Цорна из московского клуба.



«Рассказов и Игнатов? Классные футболисты. У них есть задатки, которые могут им позволить стать большими игроками. Но говорить об их контрактах пока не буду, всё узнаете сразу, если это случится. Хочу убрать слово „если“. Давайте дождёмся 19 июля. Посмотрим, как там сыграем, после этого всё будет понятно.

Томаса Цорна хорошо знаю, нормально передали дела. С ним не общался. Ему большое спасибо, что был в «Спартаке». Он оставил здесь душу и сердце. Постараюсь не мешать и приумножить «Спартак», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

7 июля было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. 8 июля на пост генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов.