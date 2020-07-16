Васютин о дебюте в РПЛ: никакого волнения не было, как будто обычный день

Голкипер «Зенита» Александр Васютин прокомментировал дебют в РПЛ в матче 29-го тура с «Оренбургом», в котором питерская команда одержала победу со счётом 4:1.
«Приятно дебютировать, приятно, что команда выигрывает — это самое главное. То, что выйду в старте узнал накануне игры. Никакого волнения не было. У нас отличный коллектив, все поддерживают. Поэтому был как будто обычный день.
При пропущенном голе пошла подача, в мяч сыграл Ярослав Ракицкий, от него тот попал в нападающего — и залетел в дальний угол. Я не стремлюсь специально выходить за пределы штрафной, просто если игровой эпизод к этому располагает, то почему нет.
Почему принёс воду Жиркову? Все праздновали гол, он один стоял и скучал в центре поля — я подумал, что он хочет пить.
Пришли ли родные на стадион? Нет, никого не было, все болели перед телевизором. Отдельно хочу передать привет бабушке! Бабушка отвела меня на футбол, я уверен, что она точно смотрела эту игру. Бабуля, привет, я тебя очень люблю! Спасибо тебе большое.
Судьба перчаток с матча? Думаю, они будут готовиться к следующему матчу. Как и любые перчатки», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».
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