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«Это абсурд!» Джейми Каррагер выступил против пяти замен в АПЛ

«Это абсурд!» Джейми Каррагер выступил против пяти замен в АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер выступил против сохранения правила пяти замен в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Это абсурд! Премьер-лига, оставь три замены, пожалуйста!» — написал Каррагер в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что в следующем сезоне в мировом футболе можно будет делать по пять замен. При этом решение о возможном использовании правила будут принимать организаторы соревнований. То есть оно не будет обязательным для всех.

Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше.

Правило пяти замен сохранится в следующем сезоне
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