«Это абсурд!» Джейми Каррагер выступил против пяти замен в АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер выступил против сохранения правила пяти замен в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.



«Это абсурд! Премьер-лига, оставь три замены, пожалуйста!» — написал Каррагер в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что в следующем сезоне в мировом футболе можно будет делать по пять замен. При этом решение о возможном использовании правила будут принимать организаторы соревнований. То есть оно не будет обязательным для всех.



Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше.

Правило пяти замен сохранится в следующем сезоне