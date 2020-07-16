Колодин: у Акинфеева самый сильный удар, который я когда-либо видел

Бывший игрок сборной России Денис Колодин признался, что ему надоело определение «Пушка cтрашная».

Напомним, что так защитника сборной назвал комментатор Георгий Черданцев в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года с Голландией (3:1).

«У кого в «Фифе» самая страшная пушка? Я бы Акинфееву отдал. У Акинфеева самый сильный удар, который я когда-либо видел. У кого пушка, так это у него. Какая у него скорость? Да откуда я знаю (смеётся)?! 300 км/ч! До операций, до крестов он лупил так, что перекладины ломал! Мне уже надоело определение „Пушка страшная“!» — сказал Колодин в интервью YouTube-каналу «oSporte TV».



Отметим, что в ходе карьеры Колодин выступал за «Уралан» из Элисты, самарские «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов», нижегородскую «Волгу», саратовский «Сокол» и казахстанский «Алтай».