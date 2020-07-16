«Ювентус» заинтересовался 20-летним полузащитником «Шахтёра»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио попал в сферу интересов туринского «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

В «Ювентусе» рассматривают возможность подписания игрока с последующей отправкой его в «Сассуоло» на правах аренды. Приобретение Антонио соответствует планам туринцев по омоложению состава команды.

В этом сезоне полузащитник «Шахтёра» провёл во всех турнирах 27 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Бразилец перешёл в украинский клуб из португальского «Эшторила».

Сообщалось, что «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Сассуоло» Мануэлю Локателли. По данным источника, «Сассуоло» оценивает футболиста в € 25 млн. Туринский клуб не готов платить такую сумму, поэтому хочет включить в сделку 20-летнего полузащитника Ханса Николусси-Кавилью.