Ролан Гусев: ЦСКА необходимо усиление в каждую линию

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о составе московского клуба, а также выразил надежду, что «армейцы» обыграют «Локомотив» в матче 29-го тура РПЛ.

«Буду болеть за ЦСКА, надеюсь, они выиграют. Обе команды понимают ценность сегодняшнего матча. Волнение у них присутствует, но оно должно быть до матча. После выхода на поле оно должно уходить, чтобы принимать правильные решения.



Для меня всегда будет предпочтительнее видеть ЦСКА в Лиге чемпионов. Но сейчас у всех плюс-минус одинаковые шансы на попадание в турнир. Любой команде, не только ЦСКА, нужно будет усиливаться перед Лигой чемпионов. Даже топ-команды никогда не откажутся от мощных покупок. Единственная линия, которая не подлежит сомнению в ЦСКА, – вратарь, Игорь Акинфеев. А вот в каждую другую нужно усиление», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.