Слуцкий: 100 тыс. рублей за снятую маску — это издевательский и большой штраф

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике пункт регламента РПЛ о штрафе за ношение маски на подбородке во время матчей.

«Иначе ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру. Могу сказать, что эпизодически все тренеры маску снимают, надевают, снимают, надевают. Разница какая от того, что ты её снял на всё время или туда-сюда натыляешь? Посмотрите все чемпионаты, никто из главных тренеров… Как ты можешь управлять игрой, подсказывать, кричать, энергетически выплескиваться, если у тебя закрыт рот? На мой взгляд, это вообще издевательский штраф и очень большой, в размере ста тысяч. Сказали надеть перчатки, мы надели, но маска… Не знаю. Может быть, сделать так: если сидишь на лавке – ты в маске, если выходишь подсказывать в техническую зону, можешь её снять, чтобы подсказать что-то или сказать. Иначе практически невозможно. Не видел ни одного тренера в Премьер-лиге, который ни на секунду не снимал маску», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.