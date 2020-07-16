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Мещеряков: возможно, «Локомотиву» больше повезло, чем ЦСКА, но пенальти были чистыми

Мещеряков: возможно, «Локомотиву» больше повезло, чем ЦСКА, но пенальти были чистыми
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Задача была — выйти в Европу, если уж предельно честно. Задачу никто не снимал, она ещё впереди, очки считаются после 30 туров. Оправдала себя рокировка или нет, говорить не буду. Огромное спасибо Юрию Павловичу. Возможно, нам сегодня больше повезло, чем ЦСКА, но пенальти были чистыми. Я не специалист, но люди, сидевшие со мной, сказали, что это пенальти.

Весь футбол после перерыва называю «коронавирусным футболом». Дома мы играем тяжелее, чем на выезде. С другой стороны, у нас семь матчей и ни одного проигрыша. Есть некоторые истории, где нам, скорее, не повезло», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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