Зинедин Зидан: этому выигрышу чемпионата Испании я рад больше, чем победе в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал завоевание титула чемпиона Испании сезона-2019/2020 в матче 37-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1).

«Это потрясающее чувство, потому что то, что сделали игроки, впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Залог успеха – это игроки, которые сражаются на поле. Это правда, что в этом есть и моя роль, но они – те кто верят в мои идеи. Это впечатляющая команда, и когда я вижу их такими счастливыми, я очень рад. Даже те, кто играл меньше, внесли свой вклад и были преданы делу.

Мы были лучшими, потому что мы те, кто набрал наибольшее количество очков. И всё. Для меня это один из лучших дней в качестве тренера. Празднование титула – это странный момент для всех, нам бы хотелось быть с нашими фанатами, но даже находясь дома, они наверняка счастливы.

Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше», — приводит слова Зидана Marca.

«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры.