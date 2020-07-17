Уткин похвалил Николича после выхода «Локомотива» в Лигу чемпионов

Известный блогер Василий Уткин высказался о выходе «Локомотива» в Лигу чемпионов по итогам победы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Да, я очень рад за команду и за Николича. Говорил раньше и на том и остаюсь: пока клуб и болельщики заняты разными химерами, жертвой войны становится команда. Не в высокопарном, а в буквальном смысле слова: 11 человек на поле. Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой.
Молодец Николич, он успел зарекомендовать себя перед игроками как нужно. Молодцы все – давление было беспримерным. Какую вы тут игру хотели, когда болельщики заняты исключительно демонстрациями? И молодец Миранчук, в такой сложной ситуации и должен появляться лидер, который делает результат. Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным – время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 17 июля 2020
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