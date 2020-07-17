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Арбитр Федотов прокомментировал решение засчитать второй гол Азмуна в матче с «Оренбургом»

Арбитр Федотов прокомментировал решение засчитать второй гол Азмуна в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург» (4:1). Встречу обслуживала бригада рефери во главе с Виталием Мешковым.

«Единственный момент для разбора произошёл на 78-й минуте. Это гол Азмуна. По тем повторам, что показали зрителям, я не могу сказать, что Азмун находился за линией офсайда. Но есть важный вопрос: почему нам не показывают разлиновку моментов?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Гол в концовке стал для Сердара вторым в матче с «Оренбургом». Первый мяч 25-летний иранец забил на 61-й минуте. Форвард стал также автором результативной передачи, отдав в компенсированное время пас на нападающего Артёма Дзюбу.

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