«Я не хотел». Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что сожалеет о своём высказывании о проблемах со здоровьем экс-игрока красно-белых Александра Бубнова.
«Я не сам утверждаю это (про болезнь Бубнова. — Прим. «Чемпионата»), а говорю с чужих слов. Очень жалею, что вообще об этом упомянул, очень. Я как считал Бубнова товарищем, так и уважаю по сей день. Но мне было горько от того, что я услышал. У меня болит душа, что, видимо, человек заболел, но я же не говорил, что он сумасшедший.
Мы не общались после того случая, когда он мне звонил — это было давно, в прошлом году, где-то осенью. Ни он, ни члены его семьи больше на связь не выходили. До этого, когда был вопрос о больнице сердечно-сосудистой хирургии, я ему с удовольствием помог, потому что он замечательный парень, который на стороне правды.
После всех подтверждений, которые я получил, считаю нетактичным обращаться к жене и спрашивать, как его состояние. Если я могу чем-то помочь, никогда не откажу, тем более своему другу Саше. Но ко мне никто не обращался.
Возможно, Зоя обиделась. То, что я сказал журналистам, — это может обидеть близкого человека. Я приношу свои извинения, если это так. Я не хотел. Я прямой человек и всегда говорю, что знаю», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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