«Уэска» во второй раз в истории вышла в Примеру

В 41-м туре испанской Сегунды «Уэска» обыграла «Нумансию» со счётом 3:0 и завоевала путёвку в Примеру.

«Уэска» набрала 67 очков, команда занимает второе место в Сегунде перед последним туром. «Альмерия» (63), которая располагается на третьем месте, проиграла «Понферрадине» свой матч в 41-м туре.

Команда из Уэски во второй раз в своей истории поднялась в Примеру. Впервые это произошло в сезоне 2017/2018, клуб вновь вернулся в Сегунду спустя сезон, заняв в высшем дивизионе чемпионата Испании 19-е место. «Уэска» была основана в 1960 году, команда проводит матчи на стадионе «Эль Алькорас».

Ранее «Кадис» впервые за 14 лет вышел в Ла Лигу, в последний раз клуб играл в элитном дивизионе в сезоне-2005/2006. За два тура до окончания турнира «Кадис» гарантировал себе место не ниже второго.