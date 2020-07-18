Неймар о матче с «Васланд-Бевереном»: мы были слегка напуганы. Такое не должно происходить

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал результат товарищеского матча с «Васланд-Бевереном». Встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу парижан. Также бразилец остался недоволен грубой игрой бельгийского клуба.

«Да, мы были слегка напуганы. Мы здесь для товарищеского матча, поэтому такого рода вещи не должны были происходить. Мы здесь, чтобы подготовиться, но и быть осторожными. Я был очень рад вернуться и играть дома, с некоторыми фанатами. Мы постепенно готовимся к тому, чтобы достичь максимума, тогда мы будем в финале Лиги чемпионов. Остальное не очень важно», — приводит слова Неймара Goal.

«Васланд-Беверен» по итогам досрочно завершённого чемпионата Бельгии вылетел во вторую лигу страны, заняв последнее место в Высшей лиге.

13 июля «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче разгромил «Гавр» со счётом 9:0. Напомним, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, а в настоящее время клуб готовится к возобновлению Лиги чемпионов.