«Вернулись туда, где вы и должны быть». Милнер поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ. Ранее «Лидс» завоевал путёвку в элитный дивизион, после того, как «Вест Бромвич» уступил «Хаддерсфилду» со счётом 1:2. «Лидс» возвращается в АПЛ после 16-летнего перерыва.

«Поздравляю, «Лидс»! Вернулись туда, где вы и должны быть!» — написал Милнер в своём «твиттере».

Команда Марсело Бьелсы в 44 матчах набрала 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.

«Лидс» был основан в 1919 году. Клуб — трёхкратный чемпион Англии (1968/1969, 1973/1974, 1991/1992), обладатель Кубка Англии (1972) и Кубка английской лиги (1968), а также Суперкубка страны (1969, 1992).