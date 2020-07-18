«Тамбов» в следующем сезоне, скорее всего, будет проводить домашние матчи в Саранске

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в следующем сезоне клуб, с большой долей вероятности, будет проводить домашние матчи в Саранске. В Тамбове проводить домашние матчи пока невозможно из-за незавершившегося ремонта стадиона.

«Где будем проводить домашние матчи? Скорее всего, в Саранске. В Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20%.

В Саранске нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовия Арену». К тому же в Нижнем Новгороде был случай, когда нам запретили играть в присутствии болельщиков матч с «Зенитом». Хотя по всей стране на стадионы допускают по 10% общей вместимости», — цитируют Худякова «Известия».