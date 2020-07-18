Шоу не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травмированных перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с «Челси», который состоится завтра, 19 июля.
«Люк Шоу не сыграет. Не вижу возможности его восстановления к матчу. Брэндон Уильямс, надеюсь, будет в порядке. Он попытается тренироваться сегодня с командой, несмотря на повреждение глаза. Посмотрим, будет ли он нормально видеть мяч. Брэндон должен быть в порядке.
Пока ещё толком не видели игроков на тренировке, ведь мы её только начинаем. Но я рад, что этот матч состоится. Нельзя сказать, что календарь к нам немилостив. Когда есть возможность сыграть в полуфинале, нужно выжать из себя силы», — цитирует Сульшера пресс-служба «МЮ».
Лэмпард — о VAR: «Манчестер Юнайтед» получает небольшое преимущество
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