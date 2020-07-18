Сетьен рассказал, о чём говорил на встрече с президентом «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу. Встреча состоялась после проигрыша «Барселоны» в матче 37-го тура Примеры с «Осасуной» (1:2). После этого матча каталонцы лишились шансов на чемпионский титул.

«Нормально, что происходят такие встречи. Да, есть опасения, связанные с игрой команды. Мы пытаемся найти решения и изменить ситуацию. Именно этому была посвящена встреча. Хотим подготовиться к будущему с оптимизмом, сосредоточиться на матче в Лиге чемпионов. Надеюсь, у нас впереди ещё много матчей этого турнира. Перед нами интересный вызов. Постараемся стать лучше, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Сетьена Forbes.