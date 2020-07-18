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Виллиан: готов хоть завтра подписать трёхлетний контракт с «Челси»

Виллиан: готов хоть завтра подписать трёхлетний контракт с «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан рассказал о ситуации со своим будущим. Нынешний договор бразильца с синими истекает в следующем месяце.

«До меня дошли слухи, что мной интересуются несколько команд. Пока у меня нет конкретных предложений. Я жду. Мой агент ещё не сообщал мне новости. Жду его звонка.

У меня был разговор с «Челси» несколько месяцев назад, ещё до паузы. Клуб предложил мне контракт на два года, но моя цель — трёхлетнее соглашение.

Если «Челси» предложит мне такие условия, подпишу контракт хоть завтра», — приводит слова 31-летнего футболиста Goal со ссылкой на канал De Sola в YouTube.

В нынешнем сезоне Виллиан в 45 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.

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