«Арсенал» сыграет в финале Кубка Англии в рекордный 21-й раз
Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии сезона-2019/2020. «Канониры» забили «горожанам» два безответных мяча, автором которых стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Арсенал» вышел в финал турнира в рекордный 21-й раз. Их результат может повторить «Манчестер Юнайтед», если сегодня, 19 июля, обыграет «Челси».
«Канониры» являются также рекордсменами по количеству завоёванных Кубков Англии (13). Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Юнайтед» (12), а третье делят «Челси» (8) и «Тоттенхэм Хотспур» (8).
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проведут полуфинальную встречу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Решающий матч турнира состоится 1 августа.
«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» впервые за три года
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