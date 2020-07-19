«Арсенал» сыграет в финале Кубка Англии в рекордный 21-й раз

Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии сезона-2019/2020. «Канониры» забили «горожанам» два безответных мяча, автором которых стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» вышел в финал турнира в рекордный 21-й раз. Их результат может повторить «Манчестер Юнайтед», если сегодня, 19 июля, обыграет «Челси».

«Канониры» являются также рекордсменами по количеству завоёванных Кубков Англии (13). Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Юнайтед» (12), а третье делят «Челси» (8) и «Тоттенхэм Хотспур» (8).

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проведут полуфинальную встречу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Решающий матч турнира состоится 1 августа.