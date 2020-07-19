Стефано Пиоли: теперь «Милан» — команда

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы со счётом 5:1 в домашнем матче 34-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».
«Наша команда наслаждается футболом. Это видно в матчах, на тренировках и в любое другое время. «Болонья» — сильный соперник, и такой результат означает, что мы верим в то, что делаем. Но мы ещё не достигли цели, нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе.
Мы хорошо работали во время паузы в сезоне. Усилия футболистов тоже сыграли роль. Но именно менталитет имеет значение. Теперь мы команда. Верим в то, что делаем, и это заставляет нас работать ещё лучше», — приводит слова 54-летнего специалиста Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Милан», набрав 56 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
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