Стефано Пиоли: теперь «Милан» — команда

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы со счётом 5:1 в домашнем матче 34-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».

«Наша команда наслаждается футболом. Это видно в матчах, на тренировках и в любое другое время. «Болонья» — сильный соперник, и такой результат означает, что мы верим в то, что делаем. Но мы ещё не достигли цели, нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе.

Мы хорошо работали во время паузы в сезоне. Усилия футболистов тоже сыграли роль. Но именно менталитет имеет значение. Теперь мы команда. Верим в то, что делаем, и это заставляет нас работать ещё лучше», — приводит слова 54-летнего специалиста Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Милан», набрав 56 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.