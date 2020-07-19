«Ювентус» готов предложить «Аталанте» за Сапату € 30 млн и Перина

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Аталанты» Дувана Сапаты. 29-летний колумбиец может сменить команду уже по окончании нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.com.

«Ювентус» готов сделать «Аталанте» предложение в размере € 30 млн. «Старая синьора» также предлагает включить в сделку голкипера Маттиа Перина, который в настоящее время выступает за «Дженоа» на правах аренды.

Сапата играет в «Аталанте» с 2018 года. В кампании-2019/2020 форвард записал в свой актив 18 голов и 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт Дувана с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость колумбийского футболиста оценивается в € 36 млн.