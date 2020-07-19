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Хусаинов: Жирков прихватывал Соболева. 500% умышленный фол, почему VAR не вмешался?

Хусаинов: Жирков прихватывал Соболева. 500% умышленный фол, почему VAR не вмешался?
Футбол / Кубок России 0

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал момент с падением в штрафной «Зенита» форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Конечно, Жирков прихватывал Соболева. 500% умышленный фол, это чистый пенальти. Почему VAR не вмешался? Такие моменты надо щёлкать как семечки. Они, видимо, не разбираются в судействе», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону, помогают ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный).

Победитель матча «Зенит» — «Спартак» в финале турнира встретится с «Химками», которые сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» со счётом 3:1 обыграли «Урал».

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