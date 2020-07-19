Радимов: VAR невозможно обмануть. Всё было видно, всё честно

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу петербургской команды в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).
«Спартак» играл достойно, была игра равных соперников. Судейство? А что, не было пенальти на Азмуне? Вот возьмём Гапонова. Если вы ставите такого человека в стартовый состав, то объясните ему, что не надо бить человека по ногам в штрафной площади. Что касается остальных моментов, то VAR невозможно обмануть. О чём тут говорить? Всё было видно, всё честно, всё по делу. Равная игра, в которой «Зенит» забил на один гол больше, благодаря чему прошёл в финал", — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В финале турнира «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге 25 июля.
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