Кирилл Новиков: приятно обыгрывать на выезде команды такого уровня, как «Краснодар»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу команды в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Я рад, что мы победили сегодня. «Краснодар» — сильный соперник, особенно приятно обыгрывать команды такого уровня на выезде. Конечно, мы довольны как результатом, так и игрой в целом. Наша команда грамотно оборонялась, мы создали большое количество голевых моментов, жаль, что реализовали не все, но главное, что нам всё равно удалось победить.



Мы знали, что у «Краснодара» проблемы с обороной, и нам нужно было использовать это. План, который мы составили на эту игру, был полностью выполнен нашими игроками. Думаю, результат говорит об этом.



После удаления Сафонова мы никак не меняли установку на игру, а зачем? Конечно, это облегчило нам задачу, отсутствие одного игрока — это потеря, тем более на 20-й минуте. Но его же не просто так удалили, правильно? Мы использовали свой момент, провели контратаку. Вместо гола вратарь посчитал нужным сбить нашего игрока. Его красная карточка — это заслуга и нашей команды, которая довела игру до такого эпизода. Думаю, здесь не должно быть никаких вопросов.



Что касается воспитанников в стартовом составе, мы приняли такое решение совершенно спокойно. Мы в своих ребятах полностью уверены. Меня удивляют высказывания болельщиков, которые сначала просят выпускать молодёжь, а потом говорят: «Куда вы их выпускаете? Вы хотите проиграть «Краснодару»?» Эти глупости надо отметать. Повторюсь, у нас хорошая молодёжь, которая сегодня в очередной раз это доказала. Рядом с опытными игроками они должны расти и прогрессировать, всё в их руках.



Мы хотим выигрывать каждый матч. В следующем матче, в родных стенах при наших болельщиках, мы, безусловно, будем играть только на победу. Мы хотим порадовать их хорошей игрой и красиво завершить сезон», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.