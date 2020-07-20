Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У Лемара ни одного результативного действия за сезон. «Атлетико» купил его за € 70 млн

У Лемара ни одного результативного действия за сезон. «Атлетико» купил его за € 70 млн
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар проводит неудачный сезон с точки зрения результативности.

Чемпионат Испании завершился матчами 38-го тура, которые прошли накануне, 19 июля. В Кубке Испании «матрасники» также прекратили выступление. В Примере Лемар провёл 22 матча (10 – в основе), получил 2 жёлтые карточки и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке француз и вовсе не принял участия ни в одной встрече.

Единственным турниром, где Тома по-прежнему может забить мяч или отдать голевой пас в нынешнем сезоне, остаётся Лига чемпионов, где «Атлетико» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг» в 1/4 финала. Однако к настоящему моменту на счету хавбека ни одного результативного действия в 7 матчах главного еврокубка (2 – в основе).

Лемар перешёл в «Атлетико» из «Монако» летом 2018 года. Трансфер 24-летнего футболиста обошёлся испанскому клубу в € 70 млн.

«Атлетико» готов подписать Виллиана
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020