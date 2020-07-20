У Лемара ни одного результативного действия за сезон. «Атлетико» купил его за € 70 млн

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар проводит неудачный сезон с точки зрения результативности.



Чемпионат Испании завершился матчами 38-го тура, которые прошли накануне, 19 июля. В Кубке Испании «матрасники» также прекратили выступление. В Примере Лемар провёл 22 матча (10 – в основе), получил 2 жёлтые карточки и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке француз и вовсе не принял участия ни в одной встрече.



Единственным турниром, где Тома по-прежнему может забить мяч или отдать голевой пас в нынешнем сезоне, остаётся Лига чемпионов, где «Атлетико» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг» в 1/4 финала. Однако к настоящему моменту на счету хавбека ни одного результативного действия в 7 матчах главного еврокубка (2 – в основе).



Лемар перешёл в «Атлетико» из «Монако» летом 2018 года. Трансфер 24-летнего футболиста обошёлся испанскому клубу в € 70 млн.

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