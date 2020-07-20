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«Судей поцелуй в одно место». Ещенко резко ответил болельщику после проигрыша «Спартака»

«Судей поцелуй в одно место». Ещенко резко ответил болельщику после проигрыша «Спартака»
Футбол / Кубок России 0

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко пообщался с подписчиками в «Инстаграме» после поражения в матче полуфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

36-летний футболист опубликовал фотографию в скандальной футболке со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. Один из пользователей решил подколоть Андрея и оставил следующий комментарий: «Пришёл править, подготовился к финалу, но обломс».

«А ты радуйся и судей поцелуй в одно место. Но знай: вам как болелам жопа будет по всей России», — ответил Ещенко.

Ранее нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.

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