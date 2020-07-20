Виктор Кашшаи: в СМИ я буду защищать своих судей, я им доверяю и знаю их уровень

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что он не будет публично критиковать арбитров, которые работают на матчах РПЛ.

«Я оцениваю работу судей, каждую неделю мы обсуждаем прошедший тур. Хочу вас уверить в том, что в разговорах между собой мы более критичны, обсуждаем всё честнее. Мы говорим и о хороших, и о неправильных решениях, я сам настроен критично. Но в СМИ я буду защищать своих судей, я им доверяю и знаю их уровень.



Что касается VAR, то не забывайте, что мы используем его только с марта. В 2020 году было всего 80 матчей, где был VAR – это только начало, а нужно набирать опыт и улучшать работу. Но чем больше матчей мы проведём, тем лучше будут результаты. Сейчас работаем над организацией семинаров для судей. Будут семинары и для арбитров ПФЛ, и ФНЛ, и арбитров-женщин. Будут и фитнес-тесты, и анализ прошлого сезона», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.