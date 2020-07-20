Гвардиола: Бьельса уникален, он вдохновил миллионы футболистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о главном тренере «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсе.



«Бьельса проделал исключительную работу. „Лидс“ был исключительным в прошлом сезоне, но не смог пробиться в АПЛ. Команда показала характер и сумела добиться цели в этом году. Мы знаем, как трудно выиграть чемпионат и попасть в Премьер-лигу, поэтому поздравляем.



Я не играл под руководством Бьельсы, поэтому мне трудно говорить что-то о нём. Но я наслышан о его работе от многих других футболистов. Он вдохновил миллионы игроков. Марсело уникален, он настоящий тренер. Ни один другой тренер в мире не работает так, как он. Мне повезло пообщаться с ним — это невероятный человек», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Одну из улиц в Лидсе переименовали в честь Марсело Бьельсы