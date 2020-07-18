Одну из улиц в Лидсе переименовали в честь Марсело Бьельсы

Одна из улиц Лидса была переименована в честь главного тренера «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы. Теперь в городе появилась улица Marcelo Bielsa Way. Таким образом инициаторы отдали должное тренеру, вернувшему клуб в АПЛ после 16-летнего перерыва.

Знак с новым названием появится на пути из торгового центра Trinity Leeds на Commercial Street. По всей видимости, речь идёт о временном переименовании улицы, символическом жесте, чтобы отпраздновать успех команды.

В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.