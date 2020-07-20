19 июля в возрасте 75 лет скончался лучший бомбардир в истории «Факела» Владимир Проскурин, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

Проскурин родился в Воронеже в 1945 году. Клубную карьеру начал в воронежской «Энергии» в 1963 году, а уже в следующем сезоне дебютировал за «Труд», за который выступал с 1964 по 1968 год и в 146 матчах забил 62 гола. После этого нападающий играл за ростовский СКА (41 матч, 22 гола) и московский «Спартак» (7 матчей, 4 гола). В 1971 году Проскурин вернулся в «Труд» («Факел»). В общей сложности он забил за воронежский клуб 182 гола. Мастер спорта СССР. Игрок олимпийской сборной СССР (1969–1970). Тренер воронежского «Факела» (1980–1981). Старший тренер воронежского «Факела» (1981). Старший тренер воронежской «Стрелы» (1982–1983). Председатель Воронежской областной федерации футбола (2012–2017). Советник президента СФФ «Центр» (с 2018).