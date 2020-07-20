Президентом «Тулузы» стал бывший спортивный директор «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

«Тулуза» на своём официальном сайте объявила о смене руководства. Контрольный пакет акций французского клуба, а именно 85%, приобрела американская фирма RedBird Capital Partners.



Новым президентом «Тулузы» стал Дамьен Комолли, ранее занимавший пост спортивного директора в «Ливерпуле» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Для меня большая честь стать новым президентом «Тулузы». Тулуза — удивительный город. У клуба есть возможность преуспеть в будущем. Мы полны решимости и готовы вложить всю энергию в развитие молодых футболистов. У «Тулузы» большой потенциал, я с нетерпением жду начала работы с игроками и сотрудниками этого клуба», — отметил Комолли.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно.